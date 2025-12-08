La Leccia cassonetti stracolmi di rifiuti I cittadini | Servirebbero le telecamere

Nel quartiere della Leccia, i residenti segnalano una situazione ricorrente di cassonetti stracolmi di rifiuti, creando problemi ambientali e di decoro urbano. La carenza di controlli e la presenza di discariche a cielo aperto alimentano il disagio, con i cittadini che chiedono interventi immediati, come l'installazione di telecamere, per garantire maggiore ordine e pulizia nella zona.

“Purtroppo si tratta di una situazione che si ripete continuamente”. L'allarme viene lanciato dai residenti del quartiere della Leccia, che ancora una volta denunciano una situazione precaria dal punto di vista ambientale nel piazzale tra la stessa via della Leccia e via di Collinaia. In. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

