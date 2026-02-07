Resti romani e mura antiche fuori dai circuiti turistici | aree chiuse manutenzione assente e siti lasciati all’incuria

Napoli ha molti tesori nascosti che nessuno vede. Resti romani e mura antiche sono lasciati all’incuria, spesso chiusi al pubblico o in condizioni di degrado. Le aree non vengono curate come dovrebbero e molti siti sono abbandonati. La storia antica di Napoli meriterebbe più attenzione, ma molte di queste testimonianze rimangono invisibili e dimenticate.

Napoli è una delle città più ricche di storia al mondo, ma una parte consistente del suo patrimonio archeologico resta invisibile o abbandonata. Al di fuori dei circuiti turistici tradizionali esiste, infatti, una rete di siti minori, distribuiti tra centro e periferia, che potrebbero raccontare.

