Nuovo iPad Air | maggiore potenza e stesso prezzo

Apple ha annunciato un aggiornamento per l’iPad Air, disponibile in due dimensioni, 11 e 13 pollici. Il nuovo modello offre prestazioni più veloci, maggiore capacità di memoria e una connettività migliorata rispetto alle versioni precedenti. Il dispositivo mantiene il prezzo invariato rispetto alla generazione precedente e integra le funzionalità più recenti di iPadOS 26.

Dopo il lancio del nuovo iPhone 17e, Apple ha presentato anche la versione aggiornata dell’iPad Air. Tablet sottile, da 11 e 13 pollici, con prestazioni scattanti, più memoria, connettività migliorata e le funzioni all’avanguardia di iPadOS 26. Di seguito caratteristiche principali, novità e. 🔗 Leggi su Today.it

l'aggiornamento dell'ipad Air si concentra su un miglioramento delle prestazioni e sulla modernizzazione della connettività, mantenendo inalterata la...

Apple presenta il nuovo iPad Air con chip M4: più potenza, più memoria e Wi-Fi 7Apple ha annunciato il nuovo iPad Air con chip M4, che introduce un significativo salto prestazionale mantenendo invariato il prezzo di partenza. Il dispositivo integra una CPU e una GPU più veloci, u ... cellulare-magazine.it

Arriva il nuovo iPad Air M4: più potenza allo stesso prezzo del modello precedenteApple ha presentato il nuovo iPad Air con chip M4, 12 GB di memoria base, Wi-Fi 7 e molte altre funzionalità. Il tutto allo stesso prezzo. ispazio.net

