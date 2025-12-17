Guardia Forestale ODV test innovativo sui cani durante una simulazione di terremoto

La Guardia Forestale ODV ha condotto un'inedita esercitazione durante una simulazione di terremoto, coinvolgendo i cani in un test innovativo. L’obiettivo è studiare il comportamento animale e perfezionare le strategie di soccorso in situazioni di emergenza sismica. Un passo avanti importante per rafforzare l’efficacia delle operazioni di soccorso e garantire una risposta più tempestiva e mirata in caso di calamità naturali.

Benevento, Guardia Forestale ODV: oltre mille interventi di soccorso ad animali in meno di un anno - Dal 1° gennaio al 29 ottobre 2025, i volontari dell'associazione Guardia Forestale ODV hanno effettuato oltre 1.

Benevento. Signora sfrattata, salvati i suoi cinque gatti - La Guardia Forestale ODV ha diffuso un comunicato sullo sfratto forzato avvenuto nei giorni scorsi a Benevento.

Guardia Agroforestale Italiana - Dirigenza SICILIA

I Carabinieri del corpo Forestale dello Stato hanno tenuto una lezione ai ragazzi della Scuola Primaria di Pinidello sulla salvaguardia della natura e sul nostro ruolo per tutelare l'ambiente. La giornata si è conclusa con la piantumazione di 3 alberi . - facebook.com facebook

