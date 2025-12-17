Guardia Forestale ODV test innovativo sui cani durante una simulazione di terremoto
La Guardia Forestale ODV ha condotto un'inedita esercitazione durante una simulazione di terremoto, coinvolgendo i cani in un test innovativo. L’obiettivo è studiare il comportamento animale e perfezionare le strategie di soccorso in situazioni di emergenza sismica. Un passo avanti importante per rafforzare l’efficacia delle operazioni di soccorso e garantire una risposta più tempestiva e mirata in caso di calamità naturali.
Comunicato Stampa Simulate le scosse di L'Aquila e Irpinia per studiare il comportamento animale e migliorare le strategie di soccorso in caso di terremoto Guardia Forestale ODV sempre più in alto con un'esercitazione mai eseguita prima: per la prima volta
