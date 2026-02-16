McGrath il norvegese che dopo aver perso l’oro se n’è andato sette minuti nella foresta sdraiato nella neve

Atle Lie McGrath, il norvegese che aveva conquistato la vetta nello slalom speciale alle Olimpiadi, ha lasciato improvvisamente la gara dopo aver incrociato gli sci e si è allontanato nella foresta. Dopo aver perso il podio, si è sdraiato nella neve e ha passato sette minuti lontano dalla pista, lasciando tutti senza parole. Un gesto che ha sorpreso anche gli spettatori presenti sulla neve.

La Norvegia ai piedi di Atle Lie McGrath in testa nello slalom speciale al termine della prima manche, destinato ad una medaglia d'oro sicura alle Olimpiadi e poi ritratto mentre, dopo aver inforcato, abbandona la pista e prende la strada della foresta. Per sette minuti. Sette minuti nei quali l'Olimpiade si è fermata. Ne scrive il giornale norvegese Verdens Gang. "L'immagine di Atle Lie McGrath con la fascia nera al braccio sinistro resta lì, sospesa, mentre tutto il resto si frantuma. Lui lancia un bastoncino. Poi un altro. A pochi metri di distanza, l'allenatore svizzero Thierry Meynet esulta senza freni.