Le telecamere del traffico sono state hackerate e i telefoni sono stati occupati mentre si attendeva la presenza della Guida suprema nel centro di comando. Una fonte ha comunicato che Khamenei non si era recato nel bunker, permettendo all’intelligence di raccogliere informazioni dettagliate sulla sua posizione. A quanto si apprende, tutto si è svolto senza segreti a Teheran.

Versione numero due su come hanno assassinato Alì Khamenei e la sua corte. Questa volta a narrarla è il Financial Times. Racconto interessante accompagnato dalle solite cautele: perché sarebbe strano che le intelligence coinvolte svelassero troppi segreti di un successo. Per le fonti citate dal quotidiano britannico l’eliminazione del leader è stata la combinazione di tecnologia e fattore umano. Due elementi imprescindibili. L’Unità 8200 israeliana, secondo la ricostruzione, ha hackerato da tempo le telecamere per il traffico installate nelle vie di Teheran. In questo modo ha sorvegliato da vicino gli ingressi del grande compound che accoglie il centro di comando iraniano e ospitava la Guida suprema. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Così è stato ucciso Khamenei: le telecamere del traffico hackerate, i telefoni «occupati», la fonte decisiva. «Teheran? Non ha segreti»

Iran, Khamenei è stato ucciso, le condoglianze di Putin: «Un eminente statista». Nuova ondata di attacchi a Teheran, colpita la tv di Stato: «Smantellate le loro difese aeree». Larijani: «Vendetta»

