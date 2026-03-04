Le strade di Bari bloccate dai set cinematografici | nuovi divieti per gli automobilisti

A Bari, alcune strade sono state chiuse al traffico e vietate alla sosta a causa di riprese cinematografiche. Le ordinanze della polizia locale hanno imposto divieti di transito e fermata in diverse zone della città. Le modifiche alla circolazione non sono legate a lavori o interventi pubblici, ma sono direttamente legate alle attività di produzione cinematografica. La chiusura delle strade si prolunga per diverse giornate.

Una serie di divieti, di transito e fermata, lungo alcune strade di Bari. Le nuove modifiche alla circolazione veicolare, previste con due ordinanze della polizia locale, non sono dettate da necessità di cantiere: in questa occasione è la ‘settima arte’ ha rompere le uova nel paniere degli automobilisti baresi. Per permettere le riprese cinematografiche di due film, infatti, sono stati prescritti, dal prossimo 8 marzo, alcuni stop al traffico. È istituito il divieto di transito, ove necessario ed esclusivamente per il tempo connesso con le riprese cinematografiche, su strada Gironda, largo Incuria, strada del Carmine e strada Zonnelli. Dal giorno 8 al giorno 19 marzo, in deroga all'ordinanza sindacale, sono autorizzati al transito e alla sosta i veicoli della produzione nelle aree coperte dai divieti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

A Bari da domenica 8 marzo due produzioni cinematografiche in città: divieti di sosta e transito per le ripreseLe produzioni in città sono Costanera, musical della Minerva Pictures (8-19 marzo) e Gli Intrusi, film della Mac Film s.r.l. (8-28 marzo). giornaledipuglia.com

Caos viabilità a Bari, cantieri da Japigia al centro: divieti e strade chiuseLa città di Bari è sempre di più un cantiere a cielo aperto. E nei prossimi giorni partiranno altri lavori relativi ai sottoservizi in quasi tutti i quartieri ... quotidianodipuglia.it

