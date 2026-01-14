Zona 30 a Roma scattano i nuovi limiti di velocità dal 15 gennaio | le strade interessate dai divieti

Dal 15 gennaio 2026 entreranno in vigore i nuovi limiti di velocità nella zona a traffico limitato del centro storico di Roma. In questa data, sarà applicato il limite di 30 km/h su tutte le strade interessate, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere. Questi cambiamenti riguarderanno specificamente le vie delimitate dalla zona a traffico limitato, contribuendo a un ambiente urbano più sicuro e sostenibile.

Il limite di velocità a 30 chilometri orari entra in vigore da giovedì 15 gennaio 2026 in tutta la zona a traffico limitato del centro storico di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

