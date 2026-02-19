Brescia imprenditore condannato per evasione fiscale | la Fiamme Gialle gli sequestrano 500mila euro

Brescia, 19 febbraio 2026 – Confisca definitiva per circa 500mila euro nei confronti del titolare di una società edile del Bresciano, condannato per infedele dichiarazione. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda dopo la conferma in appello della sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Brescia, che aveva inflitto all'imprenditore otto mesi di reclusione. L'indagine era partita da un controllo fiscale che aveva fatto emergere un'evasione fiscale. Durante l'esecuzione della confisca i finanzieri hanno trovato e sequestrato 50mila euro in contanti custoditi in una cassetta di sicurezza.