Monk Jazz Club | al via il 9 gennaio con Roberto Gatto
Il Monk Jazz Club di Catania riprende le attività dal 9 gennaio con il concerto di Roberto Gatto. Fondato nel 2017 dall’associazione culturale Algos, il locale offre un punto di riferimento per gli appassionati di jazz nella città. Dopo la pausa delle festività, il club torna a proporre eventi di qualità, mantenendo la sua attenzione all’eccellenza musicale e alla promozione della cultura jazz.
Dopo la pausa delle feste, riparte il Monk Jazz Club di Catania, il jazz club creato nel 2017 dai soci dell'associazione culturale Algos (oggi rappresentata da Dino Rubino, Nello Toscano, Giuseppe Privitera e Francesca Santangelo). Con la consueta formula dei tre concerti - il venerdì alle 21.30. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
