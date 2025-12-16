Amalfitano live al Monk

Amalfitano inaugura il suo nuovo progetto discografico con un live al Monk di Roma, il 18 dicembre. Dopo il successo dell’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”, l’artista si prepara a portare la sua musica dal vivo, offrendo al pubblico un’occasione unica di ascoltare le nuove creazioni in un ambiente intimo e coinvolgente.

Amalfitano, dopo aver pubblicato l'album "Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l'amore è", inaugura a Roma l'indoor tour del suo nuovo progetto discografico con una data al Monk, prevista per giovedì 18 dicembre, in via Giuseppe Mirri 35.

