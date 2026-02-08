Lucia Postachini e Chiara Andrenacci hanno portato la loro arte in Svezia. Le due donne, entrambe di Fermo, sono partite per esibire il loro talento oltre i confini italiani. Lucia, docente al liceo artistico e body painter di fama internazionale, e Chiara, ex allieva del liceo e danzatrice professionista, sono arrivate in Svezia grazie a Jessica Andranacci, che vive a Svezia dal 2007. Le tre donne hanno mostrato il loro lavoro in un paese lontano, lasciando il segno con il fascino del corpo dipinto e

Fermo, 8 febbraio 2026 – Sono volate in Svezia due artiste fermane, Lucia Postachini, docente al liceo artistico di Fermo e body painter di fama internazionale, insieme all’ex allieva del liceo Chiara Andrenacci, danzatrice professionista, hanno portato la loro arte oltre i confini, grazie alla sangiorgese Jessica Andranacci, dal 2007 residente proprio in Svezia. Insieme hanno organizzato una performance scenica che intreccia danza, musica popolare svedese e body painting, dove corpi, colori e movimenti seguono il respiro stesso della natura. Il dipinto rubato dei ‘Dodici Apostoli’ ritrovato dopo 18 anni dai carabinieri (in una chiesa) Jessica vive a Örebro, è ideatrice d el progetto culturale e artistico Penseldrag. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lucia e il fascino del corpo dipinto: le fermane incantano anche la Svezia

Approfondimenti su Fermo Italia

A 45 anni, Gisele Bundchen ritorna in Brasile, lasciando tutti senza parole con un look che sembra dipinto sul suo corpo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fermo Italia

Argomenti discussi: Un cavaliere per Lucia - Uomini e donne Clip | Witty TV; Lucia Mascino: Mai stata oggetto del desiderio. Sedurre non è da me; Il fascino versatile di una maschera sulle pareti di casa; Ferretti celebra i 100 anni della Scuola del Libro: Urbino una location da premio Oscar, sembra uscita da una mia scenografia.

Alba Greco Wedding and Event Planner. Sia · Snowman. Un diciottesimo tra le luci del Nord e il calore del fuoco. Il fascino dell’inverno raccolto in un evento che segna un passaggio prezioso nella storia di Lucia. An eighteenth between Northern lights and the facebook