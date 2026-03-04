Lazio niente pullman a ponte Milvio | la squadra arriva all’Olimpico senza corteo

La squadra della Lazio questa sera è arrivata all’Olimpico senza l’uso del pullman e senza il corteo di tifosi che solitamente accompagna la loro partenza. La protesta dei sostenitori nei confronti della società prosegue, impedendo il tradizionale raduno e il trasferimento collettivo. La formazione è stata accolta senza manifestazioni di sostegno fuori dal recinto dello stadio.

Continua la protesta dei tifosi laziali nei confronti della propria squadra: stasera per la semifinale di Coppa Italia lo stadio sarà quasi vuoto, ma la presenza resterà al di fuori dell'Olimpico Il corteo ci sarà, l'abbraccio virtuale anche. Ma il pullman non passerà da Ponte Milvio. L'idea di accompagnare la squadra fino allo stadio, trasformando l'arrivo in uno dei momenti carichi di adrenalina che negli anni hanno acceso le sfide decisive della Lazio, non si concretizzerà. A spiegarlo è stato Maurizio Sarri alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta:"Mi sono informato con la società, sembra che la Questura non consenta di cambiare il tragitto.