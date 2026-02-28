Ponte Milvio volano sedie e arredi fuori dal ristorante | maxi rissa nella notte

Nella notte si è verificata una rissa davanti a un ristorante giapponese all you can eat di Roma nord, durante la quale sono volate sedie e arredi fuori dal locale. La colluttazione ha coinvolto più persone e ha causato disordini nel quartiere. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per placare la rissa e riportare la calma.

Sono volate sedie e arredi del ristorante. Una rissa scoppiata davanti ad un ristorante giapponese all you can eat di Roma nord. Due gruppi di ragazzi romani, venuti alle mani e scappati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.Rissa davanti al ristorante all you can eatA chiamare il 112 sono.