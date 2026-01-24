Municipio Roma XV Martelli | pronti ad accogliere tifosi a Ponte Milvio per Lazio-Genoa

Il Municipio Roma XV si prepara ad accogliere i tifosi della Lazio in occasione della partita contro il Genoa, prevista a Ponte Milvio. L’amministrazione si impegna a garantire un ambiente sicuro e ordinato, promuovendo la collaborazione tra le forze dell’ordine e i residenti per un evento che coinvolge la comunità locale. La presenza dei sostenitori sarà gestita nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze di sicurezza pubblica.

In vista della sfida di campionato Lazio-Genoa, il Municipio Roma XV si prepara, come di consueto, ad accogliere i sostenitori biancocelesti. Questi ultimi, da sempre legati al quartiere e alla storica piazza di Ponte Milvio, la considerano un naturale punto di aggregazione e hanno deciso liberamente di non entrare allo stadio. Lo dichiara in una nota l’Assessore allo Sport e al Commercio del Municipio Roma XV, Tommaso Martelli. La Libertà di Espressione e di Movimento. “Per noi, i cittadini e i tifosi sono prima di tutto persone, non voci di bilancio o soggetti da monitorare sotto il profilo legale”, aggiunge Martelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Municipio Roma XV: raccolta vestiti invernali per senzatetto, al via “Braccia aperte”È partita la quinta edizione di “Braccia Aperte”, iniziativa promossa dal Municipio Roma XV per raccogliere vestiti invernali e coperte destinati alle persone senza dimora e alle famiglie in difficoltà nella zona nord di Roma.

Municipio Roma XV: al via interventi di messa in sicurezza costone via dell’Isola FarneseSono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del costone di via dell’Isola Farnese, nel Municipio Roma XV.

