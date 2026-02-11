Bologna Lazio streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Coppa Italia

Questa sera alle 21, Bologna e Lazio si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Dall’Ara. La partita si giocherà in diretta streaming e in tv, con entrambe le squadre che cercano la vittoria per passare il turno. I tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà la sfida tra le due formazioni.

Bologna Lazio streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia. BOLOGNA LAZIO STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21 Bologna e Lazio scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Bologna Lazio in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

Approfondimenti su Bologna Lazio

Ultime notizie su Bologna Lazio

