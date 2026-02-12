Lazio Sarri a Mediaset | Ferguson Dele Bashiru? A noi è successo di peggio…Contento per i laziali ecco come sta Pedro

Da calcionews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Sarri si è presentato davanti alle telecamere di Mediaset dopo la vittoria ai quarti di finale contro il Bologna. L’allenatore biancoceleste ha commentato l’andamento della partita e ha parlato di alcune polemiche, come quella sui paragoni con Ferguson Dele Bashiru, ricordando che la Lazio ha vissuto situazioni peggiori in passato. Sarri si è poi soffermato sul recupero di Pedro, annunciando che sta bene e che sarà disponibile per le prossime gare.

Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio sarri a mediaset ferguson dele bashiru a noi 232 successo di peggio8230contento per i laziali ecco come sta pedro

© Calcionews24.com - Lazio, Sarri a Mediaset: «Ferguson Dele Bashiru? A noi è successo di peggio…Contento per i laziali, ecco come sta Pedro»

Approfondimenti su Lazio CoppaItalia

Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio

Durante la partita di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, sono scoppiate le proteste.

Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso

Durante la partita di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, al 27’ del primo tempo si è scatenata una forte protesta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lazio CoppaItalia

Argomenti discussi: Bologna-Lazio in Coppa Italia: formazioni e dove vederla in diretta Mediaset; Lazio, Pedro a Mediaset: Sarà molto difficile oggi, per noi la Coppa Italia è importante; Dove vedere Bologna-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario; Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia.

lazio sarri a mediasetLazio, Sarri: Come sta Pedro e la soddisfazione di aver creato un gruppo unito. Su Maldini ho una speranzaMaurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Bologna ai rigori ai quarti di finale di Coppa Italia: ... calciomercato.com

lazio sarri a mediasetSarri: È stata una bellissima serataMaurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha concesso un’intervista a Sport Mediaset al termine del quarto di finale di Coppa Italia Bologna-Lazio, ecco le sue riflessioni a caldo. Leggi anche: Mattei: ... lazionews.eu

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.