Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta Sarri chiede rosso | proteste in Bologna-Lazio

Durante la partita di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, sono scoppiate le proteste. Ferguson ha fermato Dele Bashiru lanciato verso la porta, mentre Sarri ha chiesto un calcio rosso. La tensione si è fatta sentire sugli spalti e in campo, con i giocatori e gli allenatori che si sono lasciati andare a accessi di nervosismo.

