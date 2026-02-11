Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta Sarri chiede rosso | proteste in Bologna-Lazio

Da periodicodaily.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, sono scoppiate le proteste. Ferguson ha fermato Dele Bashiru lanciato verso la porta, mentre Sarri ha chiesto un calcio rosso. La tensione si è fatta sentire sugli spalti e in campo, con i giocatori e gli allenatori che si sono lasciati andare a accessi di nervosismo.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Bologna-Lazio. Oggi, mercoledì 11 febbraio, la squadra rossoblù ospita i biancocelesti nei quarti di finale di Coppa Italia, in una partita in cui non mancano gli episodi arbitrali. Il primo arriva al 27' quando Maurizio Sarri e i giocatori della Lazio chiedono a gran voce un'espulsione. Ma cos'è successo al Dall'Ara? Verso la fine del primo tempo, Dele Bashiru viene lanciato verso la porta. Il centrocampista nigeriano riesce a prendere il tempo ai difensori rossoblù, ma viene rimontato da Ferguson, che lo tiene per la maglia e lo butta a terra.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Bologna Lazio

Convocati Lazio Lecce, le scelte di Maurizio Sarri per la sfida della dodicesima giornata! Tra conferme e ritorni importanti ecco la decisione su Castellanos e Dele-Bashiru

Lazio, ritorno in lista per Dele-Bashiru: escluso Hysaj

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bologna Lazio

Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Bologna-Lazio. Oggi, mercoledì 11 febbraio, la squadra rossoblù ospita i biancocelesti nei quarti di finale di Coppa Italia, in una partita in cui non mancano gli ... msn.com

Colpo di testa di Castro da angolo, palla deviata da Gila un po' ma il gol è assolutamente da assegnare all'attaccante: 1-0Biancocelesti e rossoblù si sfidano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato ... gazzetta.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.