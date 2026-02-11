Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta Sarri chiede rosso | proteste in Bologna-Lazio
Durante la partita di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, sono scoppiate le proteste. Ferguson ha fermato Dele Bashiru lanciato verso la porta, mentre Sarri ha chiesto un calcio rosso. La tensione si è fatta sentire sugli spalti e in campo, con i giocatori e gli allenatori che si sono lasciati andare a accessi di nervosismo.
(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Bologna-Lazio. Oggi, mercoledì 11 febbraio, la squadra rossoblù ospita i biancocelesti nei quarti di finale di Coppa Italia, in una partita in cui non mancano gli episodi arbitrali. Il primo arriva al 27' quando Maurizio Sarri e i giocatori della Lazio chiedono a gran voce un'espulsione. Ma cos'è successo al Dall'Ara? Verso la fine del primo tempo, Dele Bashiru viene lanciato verso la porta. Il centrocampista nigeriano riesce a prendere il tempo ai difensori rossoblù, ma viene rimontato da Ferguson, che lo tiene per la maglia e lo butta a terra.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
