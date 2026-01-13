La Galleria Monte Cigno sarà interessata da un intervento di ripristino dell’illuminazione, che prevede la modifica del senso unico alternato. Questa misura, adottata dal Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, è necessaria per garantire la sicurezza e la corretta funzionalità della viabilità. Si invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante il periodo di intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento ing. Angelo Carmine Giordano ha firmato l’Ordinanza per la istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, all’interno della Galleria Monte Cigno collegante Cusano Mutri a Cerreto Sannita. Il provvedimento scatterà dal prossimo 19 al 23 gennaio 2026, dalle ore 8.00 alle 17.00, al fine di consentire alla Ditta incaricata di eseguire i lavori di manutenzione e ripristino dell’impianto di illuminazione della galleria e della transitabilità in sicurezza dello stessa. Con il medesimo provvedimento è stato autorizzato il restringimento della carreggiata; istituito il limite di velocità a 10 Kmh ed il divieto di sorpasso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Galleria Monte Cigno, senso unico alternato per ripristino dell’illuminazione

Leggi anche: Ripristino dei guardrail incidentati: senso unico alternato e limite a 30 su alcune Statali

Leggi anche: Frana a Vietri: scatta il senso unico alternato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pullman a fuoco, chiusa galleria in A12 fra Genova Est e Nervi: traffico a doppio senso sulla carreggiata opposta - Genova – Un pullman senza passeggeri a bordo ha preso fuoco questa notte intorno alle 3 nella galleria Monte Quezzi, fra Genova Est e Nervi verso Levante. ilsecoloxix.it

Raccordo A2 di Avellino, galleria monte Pergola: ancora un incidente nel tunnel. Purtroppo una triste costante. - facebook.com facebook