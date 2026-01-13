Ripristino dei guardrail incidentati | senso unico alternato e limite a 30 su alcune Statali

È in vigore fino al 12 marzo l’ordinanza dell’Anas che prevede il senso unico alternato e il limite di 30 km/h su alcune tratte di strade statali, a seguito del ripristino dei guardrail incidentati. Questa misura mira a garantire la sicurezza degli utenti durante i lavori di riparazione e si applica temporaneamente su specifici tratti interessati.

È già entrata in vigore ed è valida fino al 12 marzo l'ordinanza dell'Anas che istituisce su una serie di strade statali il senso unico alternato e il limite di velocità a 30 chilometri orari in alcuni tratti. Si tratta di cantieri per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza a seguito.

