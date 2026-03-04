Lavoratori in nero e alimenti irregolari maxi sanzione a un panificio

Un panificio è stato sanzionato per aver impiegato due lavoratori in nero e aver gestito quindici chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità, alcuni dei quali erano anche mal conservati. Le autorità hanno effettuato un controllo che ha portato al sequestro e alla sanzione economica. La situazione riguarda sia la regolarità dei lavoratori che la sicurezza alimentare del locale.

Due lavoratori in nero e quindici chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità, in parte anche mal conservati. È quanto scoperto dagli agenti della polizia locale durante un’ispezione in un panificio di Agrigento. I controlli hanno riguardato sia la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti sia il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per il titolare del panificio, un cinquantenne agrigentino, è scattata una sanzione amministrativa di circa 10 mila euro. L’uomo ha già provveduto a regolarizzare la posizione dei dipendenti, evitando così la sospensione dell’attività. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Blitz a Giugliano, alimenti avariati e operai in nero: locale chiuso e maxi sanzioneUna tonnellata di cibo in cattivo stato di conservazione e lavoratori in nero, chiusa attività a Giugliano.

Lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza: scattano chiusura e maxi multa per un panificioControlli mirati nel settore della panificazione da parte degli ispettori del contingente Inl Sicilia in servizio nel territorio agrigentino durante...

Contenuti e approfondimenti su Lavoratori in nero e alimenti...

Temi più discussi: Controlli sul lavoro a Castellarquato: tre lavoratori in nero e sanzioni per oltre 48mila euro; Lavoro nero e violazioni: tre attività sospese, 5 denunce e sanzioni per 50mila euro; Lavoro nero e caporalato, 27 aziende sanzionate: multe per 250mila euro; Foggia, sospesa attività imprenditoriale con il 100% dei lavoratori in nero - FoggiaToday.

Lavoro in nero e poca sicurezza: nel Leccese denunciati 33 imprenditori dopo i controlli a tappeto dei carabinieriNel dettaglio, sono state sottoposte a controllo 38 aziende, di cui 34 risultate irregolari. Su 88 lavoratori verificati, 33 sono stati trovati in posizione irregolare, 9 impiegati in nero di cui uno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lavoro irregolare e in nero. Sanzioni per oltre 274mila euro e 33 imprenditori denunciatiI controlli dei carabinieri, assieme all’Ispettorato territoriale del lavoro, a Lecce, Gallipoli, Nardò, Copertino, Ugento, Otranto, Veglie, Carmiano, Guagnano e Salice Salentino. Su 38 aziende sottop ... lecceprima.it

Dopo le promesse e le rassicurazioni, i lavoratori impiegati nella digitalizzazione delle cartelle clininche con Konecta sono ripiombati nell’incertezza. Venerdì l’incontro con Occhiuto: «Ci aspettiamo molto da lui, serve una soluzione strutturale» facebook

Assunzione e spettanze arretrate per i lavoratori del collettore fognario Palermo est x.com