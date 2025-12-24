Blitz a Giugliano alimenti avariati e operai in nero | locale chiuso e maxi sanzione

Una tonnellata di cibo in cattivo stato di conservazione e lavoratori in nero, chiusa attività a Giugliano. Blitz delle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare e sul rispetto delle norme sul lavoro. Un’operazione congiunta della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano-Villaricca, della Polizia Locale, dell’ASL Napoli 2 Nord e dei tecnici dell’ENEL . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

