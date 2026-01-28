Stracci e garze ospedaliere inutilizzate gettate vicino al mare | un' altra discarica abusiva

La spiaggia di Specchiolla si riempie di stracci e garze ospedaliere abbandonate sulla battigia. Questa mattina, alcuni passanti hanno trovato sacchi pieni di immondizia vicino al mare, lasciati lì forse da qualcuno che voleva disfarsi di rifiuti sanitari senza pensarci due volte. La scena ha suscitato sdegno tra i residenti, che chiedono interventi più decisi per fermare questa discarica abusiva. La zona si trova sulla costa adriatica, nel territorio comunale di Carovigno, e ora si cerca di capire chi abbia lasciato

Mancanza di senso civico, abitudini errate e incuria del territorio: c'è un po' di tutto in un'immagine che racconta il peggio del territorio SPECCHIOLLA (CAROVIGNO) - Un'altra immagine poco edificante per il territorio brindisino emerge in questi giorni, sulla costa adriatica nel territorio comunale di Carovigno. Numerosi stracci, materiale generico e soprattutto un numero imponente di garze ospedaliere "come nuove", gettate a due passi dal mare. Questa sorta di discarica abusiva, immortalata nella foto di Sara Esmaeil, è posta in un'area a due passi dal mare tra la marina di Specchiolla e Porto Guaceto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Carovigno Mare Un’altra discarica abusiva. La montagna di rifiuti sotto la telecamera (spenta) Un’altra discarica abusiva si è formata, questa volta sotto una telecamera spenta. Mega-officina auto abusiva trasformata in discarica abusiva di materiali pericolosi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Carovigno Mare Stracci e garze ospedaliere inutilizzate gettate vicino al mare: un'altra discarica abusivaMancanza di senso civico, abitudini errate e incuria del territorio: c'è un po' di tutto in un'immagine che racconta il peggio del territorio ... brindisireport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.