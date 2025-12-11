Cassina discarica abusiva La caccia ai responsabili

Una discarica abusiva è stata scoperta nella frazione di Sant’Agata, con rifiuti di vario genere e alcuni documenti. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili, sottolineando che non sarà consentito di scappare dalle proprie responsabilità. L’intervento mira a tutelare l’ambiente e a contrastare il fenomeno dell’inquinamento illegale.

Discarica abusiva nella frazione di Sant'Agata, fra pattume assortito anche alcuni documenti, potrebbero consentire di identificare l'inquinatore, "non la farà franca". Polizia Locale al lavoro per dare un nome a chi, qualche notte fa, ha scaricato scatoloni e sacchi d'immondizia sul ciglio di una strada di campagna, nei pressi del cimitero della frazione. Sul posto, subito dopo la segnalazione, le squadre di raccolta, i rifiuti sono stati rimossi e la strada ripristinata. Il "check" su quanto abbandonato è stato particolarmente accurato e ha restituito qualche 'indizio': "Fra suppellettili varie – così una nota del comune – servizi da tè, orologi da parete, libri e una quantità di altri oggetti domestici vi sono anche dei documenti cartacei su un'abitazione, fra cui un rogito.

