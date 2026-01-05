Folle inseguimento nella notte | auto sperona carabinieri e guardia di finanza

Nella notte del 3 gennaio, un giovane di 28 anni di Comacchio ha messo in atto un inseguimento tra diverse province, tentando di evitare un controllo delle forze dell’ordine. Durante la fuga, l’auto ha speronato carabinieri e Guardia di Finanza. L’episodio ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla gestione di situazioni di emergenza nelle aree interessate.

Una corsa folle quella di un 28enne, residente nella zona di Comacchio, che nella serata di sabato 3 gennaio lo ha visto fuggire tra le strade di ben tre province per scappare ai controlli dei carabinieri.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayLa notizia viene riportata dal quotidiano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Folle inseguimento nella notte: auto sperona carabinieri e guardia di finanza Leggi anche: Sperona le auto di carabinieri e Finanza, folle inseguimento notturno tra paesi e campagne Leggi anche: Folle inseguimento in E45, forza un posto di blocco e sperona l'auto dei Carabinieri: arrestato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Livorno, inseguimento a folle velocità tra Romito e Quercianella; Inseguimento sulla FiPiLi, bloccato a Ponsacco e denunciato: era su un’auto rubata; Scappa con la Vespa rubata, inseguimento nella notte in città: sperona la Volante e viene arrestato; Folle inseguimento tra Cagliari e Quartu, 35enne fermato col taser. Folle inseguimento in auto. Non si ferma all’alt, 30enne ubriaco si schianta con il suv - La corsa del Suv si è arrestata quando l’auto ha impattato contro una colonnina a lato della strada in corso Giuseppe Garibaldi. msn.com Scappa con la Vespa rubata, inseguimento nella notte in città: sperona la Volante e viene arrestato - Movimentato episodio per le vie del centro ad Arezzo nella notte tra venerdì 2 gennaio e sabato 3. corrierediarezzo.it

Folle gimkana nella notte a Verghereto: ruba una Golf e sfida i carabinieri a tutta velocità sulla E45 - Arrestato un 36enne a Verghereto per rapina impropria aggravata dopo un inseguimento notturno. virgilio.it

?SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del folle inseguimento tra un'auto, completamente ricoperta di luci luminose, e diverse pattuglie delle Forze dell'Ordine partito da Poggiofranco e concluso poi a Bitritto. Abbiamo incontrato e intervistato Angelo, l'automob - facebook.com facebook

#Soncino Folle inseguimento sulla provinciale, arrestato dopo 20 chilometri di fuga x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.