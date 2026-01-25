Inseguimento folle a Cantù fuga anche contromano sulla Sp 28 | blocchi in stile americano e auto fuori strada

Venerdì sera, 23 gennaio, a Cantù si è svolto un inseguimento che ha attirato l'attenzione della città. La fuga, che ha coinvolto anche la guida contromano sulla Sp 28, ha portato a blocchi in stile americano e a un'auto fuori strada. L'evento ha suscitato preoccupazione e attenzione tra i residenti, evidenziando le criticità legate alla sicurezza stradale nella zona.

Non è passato inosservato il folle inseguimento sulla Sp 28 che venerdì sera, 23 gennaio, ha scosso Cantù. Anche perché ha visto coinvolti numerosi mezzi della polizia locale e dei carabinieri, impegnati tra strade bloccate, sirene spiegate e posti di controllo improvvisati.

Inseguimento folle a Cantù, fuga anche contromano sulla Sp 28: blocchi in stile americano e auto fuori stradaSegnalazioni dei cittadini, intervento immediato della polizia locale e coordinamento con i carabinieri: strade blindate, blocchi in stile americano e fuga finita fuori strada ... quicomo.it

