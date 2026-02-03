Si finge carabiniere | La sua auto coinvolta in una rapina Così truffa due donne portando via gioielli e denaro

Due donne sono state truffate da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. L’uomo ha chiamato al loro telefono di casa, dicendo che la loro auto era coinvolta in una rapina in una gioielleria a Fondi. Poi ha fatto credere che un altro militare sarebbe arrivato subito. In realtà, si trattava di un raggiro: ha portato via gioielli e soldi dalle due donne, senza alcun intervento delle forze dell’ordine. La polizia ora cerca di risalire all’autore della truffa.

Le due vittime, madre e figlia, di 90 e 66 anni, di lì a poco hanno effettivamente ricevuto la visita di un uomo che, presentandosi appunto come un carabiniere, ha chiesto di consegnare oltre due mila euro in contanti e tutti i monili in oro presenti in casa, per un peso complessivo di 135 grammi. Ottenuto quanto richiesto, l'uomo si è poi dileguato a bordo di un'auto e solo a quel punto le due donne si sono rese conto di essere state truffate. Contattato il 112, hanno quindi richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Fondi raccontando l'accaduto e fornendo tutte le informazioni necessarie per avviare le ricerche del malvivente.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un'anziana di 75 anni è stata vittima di un inganno: il falso carabiniere le ha sottratto gioielli con l'inganno.

