simone biles diventa ambasciatrice laureus e ispira le nuove generazioni

La ginnasta più titolata della storia, Simone Biles, quattro volte vincitrice del Laureus Sportswoman of the Year Award, entra a far parte del movimento Laureus come Ambasciatrice. Simone ha inaugurato il suo nuovo ruolo partecipando a un progetto di ginnastica artistica e multisport promosso dalla Fondazione Laureus Italia presso la Polisportiva Garegnano. L’iniziativa offre ai bambini e alle bambine l’opportunità di aumentare la fiducia in se stessi, sviluppare resilienza e acquisire competenze di vita attraverso lo sport. Al suo fianco c’era anche il marito, Jonathan Owens, giocatore NFL dei Chicago Bears. La coppia si trovava a Milano la scorsa settimana per assistere ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su 361magazine.com

