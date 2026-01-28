Processo Teknoservice fissata l’udienza preliminare per 40 indagati | archiviata posizione di Nicola Pirozzi

Si avvicina una nuova fase giudiziaria nell’indagine sulla gestione dei rifiuti a Giugliano e Marano. È stata fissata l’udienza preliminare per 40 indagati, mentre la posizione di Nicola Pirozzi è stata archiviata. La procura ha deciso di portare avanti l’iter, coinvolgendo ancora più persone. La vicenda si fa sempre più intricata e rischia di avere ripercussioni sui servizi di raccolta dei rifiuti nei due territori.

Si avvicina una nuova fase giudiziaria nell'indagine che ruota attorno alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nei territori di Giugliano e Marano. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, Fabrizio Forte, come anticipa Internapoli, ha calendarizzato per il 22 aprile l'udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti di 40 indagati. L'elenco delle persone coinvolte comprende Domenico Abbatiello, Vincenzo Alfano, Nicola Benedetto, Giuseppe Borzachelli, Leopoldo Cecere, Paolo Castrese D'Alterio, Giuseppe D'Avino, Adriano De Falco, Mario De Quattro, Michele Del Prete, Antonio Di Girolamo, Salvatore Di Girolamo, Giuseppe Dirasco, Antonio Di Nardo, Angelo Egisto, Ciro Gentile, Luigi Grimaldi (ex assessore al Comune di Giugliano), Andrea Guadagno, Vittorio Iorio, Giuseppe Magno, Massimo Meglio, Vincenzo Natale, Michele Oliviero, l'ex sindaco Antonio Poziello, Donato Poziello, Arcangelo Puzone, Mauro Scarlato, Raffaele Schettino, Stefania Scognamiglio, Antonio Simeone, Giuseppe Spacone (ex dirigente della Teknoservice), Antonio Tamburelli, Procolo Trincone, Nunzio Troilo, Nicola Ucciero, l'ex sindaco Rofoldo Visconti, Luigi Vitiello, oltre alle società Teknoservice, Be.

