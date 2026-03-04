L’attacco all’Iran ha provocato la decapitazione della leadership iraniana, segnando un punto di svolta nella regione. I raid condotti da Stati Uniti e Israele hanno portato a una fase di incertezza e instabilità nel Mediterraneo. Le conseguenze di questa operazione si riflettono sulla situazione politica e militare del territorio, lasciando molte questioni aperte e senza una chiara direzione futura.

* Marco Vicenzino, fondatore e direttore del Global Strategy Project, è consulente strategico in materia di rischi geopolitici e sviluppo commerciale internazionale. L’attacco coordinato di Stati Uniti e Israele contro l’Iran non è soltanto un nuovo episodio di escalation regionale. È una frattura nell’equilibrio strategico che ha sostenuto il Medio Oriente per decenni — e, per estensione, il sistema mediterraneo che da quell’equilibrio dipende. I media di Stato iraniani hanno confermato che i raid del 28 febbraio hanno provocato la quasi totale decapitazione della struttura di comando della Repubblica Islamica. Tra le vittime figurano... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'attacco all'Iran e la fragilità dell'equilibrio mediterraneo

Iran Usa, Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare. La portaerei G. Ford è nel MediterraneoRoma, 20 febbraio 2026 - Un “attacco limitato” contro l’Iran per costringerla ad accettare le richieste Usa sul nucleare, se no una campagna militare...

Attacco all’Iran, cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+Opec+ sta valutando un aumento della produzione di petrolio in risposta all'escalation militare in Medio Oriente, dove gli attacchi condotti da...

Approfondimenti e contenuti su L'attacco all'Iran e la fragilità....

Temi più discussi: Iran, escalation e fragilità europea: quanto può reggere l’Occidente?; Attacco all’Iran, le ONG italiane: fermare subito l’escalation, proteggere i civili, rimettere al centro diplomazia e cooperazione; Oltre 9.500 voli cancellati in pochi giorni: il Medio Oriente e la fragilità dei cieli; Da Sanremo a Frosinone, musica di Bennato incontra la fragilità.

L'attacco all'Iran e la fragilità dell'equilibrio mediterraneoLa decapitazione della leadership iraniana dopo i raid di Stati Uniti e Israele apre una fase di incertezza regionale. Tra rischi di ritorsione, instabilità interna e tensioni energetiche, l’Europa e ... corriere.it

Pd e Iv promuovono (con riserva), M5S e Avs criticano: l’Iran mette a nudo le fragilità del centrosinistraSull’attacco di Usa e Israele all’Iran il centrosinistra si divide: Pd e Iv plaudono con riserve, M5S e Avs attaccano. La politica estera resta il nodo più fragile della coalizione. tag24.it

“Giù le mani dall’Iran, stop aggressione sionista, la vita sotto occupazione è crudele, il terrorismo dei coloni è la politica israeliana, basta pogrom, basta imperialismo, stop alle bombe”. Sono le scritte colorate sui cartelli di cartone portati in piazza a Tel Aviv. Ne facebook

Intelligence: l’escalation in Iran aumenta il rischio terrorismo #intelligence x.com