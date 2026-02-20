Brescia metro | arrestato 25enne latitante per rapina in Romania 2

Un uomo di 25 anni, ricercato per una rapina e un furto in Romania, è stato catturato a Brescia. La polizia lo ha arrestato giovedì 19 febbraio alla stazione San Faustino della metropolitana. L’uomo, che si trovava in città, era latitante da diversi mesi. La sua presenza in Italia aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che lo hanno riconosciuto e fermato. Ora si trova in camera di sicurezza, in attesa di essere estradato.

Brescia, arrestato alla metro un uomo ricercato per rapina e furto in Romania. Un uomo di 25 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo, è stato arrestato giovedì 19 febbraio presso la stazione San Faustino della metropolitana di Brescia. Il giovane, ricercato dalle autorità romene per reati di furto e rapina commessi nel 2022, è stato fermato durante un controllo di routine mentre attendeva un treno. L'operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza volto a contrastare la criminalità predatoria nella zona. Un controllo di routine svela una latitanza. L'arresto è avvenuto nel contesto di un servizio di controllo straordinario condotto dai Carabinieri nel centro di Brescia e nelle aree limitrofe.