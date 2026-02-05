Otto mesi da latitante ricercato in Romania | va in questura per farsi arrestare

La Polizia di Udine ha concluso due grandi casi internazionali tra sabato e la notte scorsa. Un uomo ricercato in Romania da otto mesi si è presentato in questura per consegnarsi. Dopo mesi di fuga, ha deciso di lasciare l’ombra e affrontare la arresto. La polizia ha messo fine a due vicende giudiziarie che duravano da tempo, chiudendo un capitolo difficile per le autorità.

Tra sabato e la notte successiva la Polizia di Stato di Udine ha messo fine a due vicende giudiziarie internazionali rimaste aperte. In poche ore sono stati eseguiti due mandati d'arresto europeo. I provvedimenti, emessi dalle autorità giudiziarie di Romania e Austria, hanno portato all'arresto.

