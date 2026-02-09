L’eterno riflesso | il giardino come specchio dell’anima nella personale di Anna Caterina Masotti

A Bologna, nelle sale di Palazzo Tubertini, è stata inaugurata la mostra fotografica di Anna Caterina Masotti. L’evento si inserisce nel contesto di Arte Fiera, nel circuito di Art City Bologna 2026 e Art City White Night. La fotografa, con il supporto dell’Art Manager Laura Frasca, porta in mostra il suo lavoro “L’eterno riflesso”, un percorso attraverso il giardino che diventa uno specchio dell’anima. La mostra è aperta al pubblico e sta attirando molti visitatori curiosi di scoprire le immagini che raccontano emozioni e intros

Nelle sale del meraviglioso Palazzo Tubertini a Bologna è stata presentata la mostra fotografica di Anna Caterina Masotti, in occasione di Arte Fiera nel circuito di Art City Bologna 2026 e Art City White Night, organizzata dall ' Art Manager della fotografa, Laura Frasca. L' esposizione è inoltre accompagnata da un testo di Benedetta Donato, curatrice e critica fotografica. Nell'Eden,"il giardino dell'anima" l'artista guida il fruitore a scoprire un posto dove natura ed uomo, corpo e materia si ascoltano in silenzio dando poi vita ad una forma che prende respiro nel punto esatto in cui si lambiscono; dalle immagini l'osservatore approda al confine dove il sentore si tramuta in esistenza e l'umano non governa ma ospita.

