Un applauso silenzioso accoglie l’arrivo del feretro di Domenico nel Duomo di Nola. La bara, portata dai membri della famiglia, viene posizionata davanti all’altare mentre i genitori seguono con sguardi pieni di emozione. La chiesa si riempie di presenti che osservano il momento di commozione. La cerimonia si svolge in un’atmosfera raccolta e rispettosa.
Un applauso composto accoglie l'arrivo del feretro del piccolo Domenico nella cattedrale di Nola. Dietro, ci sono i suoi genitori. Mentre papà Antonio porta la bara sulle sue spalle, lo accompagna il silenzio di una comunità straziata dal dolore, in coda per entrare nella camera ardente e salutare per l'ultima volta quel bambino ormai figlio di tutti. Una volta detto addio al suo bambino, mamma Patrizia ha intenzione di riprendere la battaglia per avere giustizia.
Oggi i funerali di Domenico: la bara portata nel duomo, attesa per l’arrivo di MeloniAd accogliere il feretro e i genitori del bimbo all’ingresso della chiesa il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, e Michele Buonfiglio, il sindaco di Taurano, paese del Vallo di Lauro in provincia di Ave ... ilsole24ore.com
