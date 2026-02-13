Annie jr, la commedia musicale dedicata alla piccola orfana Annie, torna in scena domani e domenica al teatro degli Angeli di Milano grazie alla Piccola Compagnia della Children’s Musical School – CMS Academy, che ha scelto questo spettacolo per offrire a giovani talenti un’occasione di valorizzazione.

‘Annie Jr.’, la commedia musicale dedicata alla commovente storia della piccola orfana Annie, ambientata nella New York degli anni ’30, torna in scena grazie alla Piccola Compagnia della Children’s Musical School – CMS Academy di Milano al teatro degli Angeli domani e domenica. Ne parliamo con la regista e coreografa del musical, Fiorella Nolis. Perché la scelta del musical ‘Annie Jr.’? “La scelta nasce in modo naturale dal lavoro che svolgiamo alla CMS Academy. Lavoriamo con una fascia d’età molto ampia, dai bambini agli adolescenti fino ai 18 anni, e cercavamo un musical capace di accogliere e valorizzare tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Con ’Annie jr’, largo ai giovani: "Cercavamo un musical capace di valorizzare tutti"

