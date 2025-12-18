' No ai botti' lectio magistralis degli artificieri dell' Arma a scuola

Gli artificieri dell’Arma hanno tenuto una lectio magistralis presso l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale, sensibilizzando studenti e insegnanti sull’importanza della prevenzione e della sicurezza. L’iniziativa, intitolata “No ai botti!”, mira a promuovere comportamenti responsabili e a prevenire incidenti legati all’uso dei fuochi d’artificio, sottolineando il ruolo fondamentale della cultura della sicurezza nelle comunità scolastiche.

