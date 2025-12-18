' No ai botti' lectio magistralis degli artificieri dell' Arma a scuola
Gli artificieri dell’Arma hanno tenuto una lectio magistralis presso l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale, sensibilizzando studenti e insegnanti sull’importanza della prevenzione e della sicurezza. L’iniziativa, intitolata “No ai botti!”, mira a promuovere comportamenti responsabili e a prevenire incidenti legati all’uso dei fuochi d’artificio, sottolineando il ruolo fondamentale della cultura della sicurezza nelle comunità scolastiche.
Prevenzione e sicurezza all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale per l’iniziativa, intitolata “No ai botti!”. Coinvolti gli alunni della scuola Secondaria di primo grado e delle classi quinte della Primaria in un incontro formativo sui pericoli legati all’uso dei fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: XII edizione degli Incontri di cultura: a Vietri nuova lectio magistralis de La Congrega Letteraria
Leggi anche: Napoli, 100 botti illegali per oltre 4kg di esplosivo trasportati in auto da 25enne incensurato; necessario l'intervento degli artificieri
'No ai botti', lectio magistralis degli artificieri dell'Arma a scuola - Prevenzione e sicurezza all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale per l’iniziativa, intitolata “No ai botti! casertanews.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.