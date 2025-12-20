Sette gennaio con Augias Terrà una lectio magistralis

Nessuna carica istituzionale nazionale sarà presente il prossimo 7 gennaio a Reggio Emilia, per presenziare alle celebrazioni ufficiali dell’anniversario della bandiera Tricolore. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che è stato invitato dall’amministrazione, ha infatti comunicato la sua ‘indisponibilità’, così come Raffaele Fitto, vicepresidente della commissione Europea. Al suo posto ci sarà quindi il presidente della Regione, Michele De Pascale. Come svelato dal sindaco Marco Massari a Telereggio, la lectio magistralis sul vessillo nazionale sarà tenuta da Corrado Augias. "Gli inviti che abbiamo fatto non sono andati a buon fine", ha spiegato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

