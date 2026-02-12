occupano un appartamento privato lo trasformano in una base di spaccio

Due giovani tunisini sono finiti davanti al giudice dopo aver occupato un appartamento e trasformato la casa in una base di spaccio. I due, di 23 e 22 anni, sono accusati di aver gestito il traffico di droga nel quartiere. La polizia ha scoperto l’attività durante un blitz e ora si attendono le decisioni del tribunale.

Avevano occupato un appartamento e l’avevano trasformato in una base di spaccio. Per questo motivo, due tunisini, uno di 23 e uno di 22 anni, sono comparsi alla sbarra. I due, al termine del processo, sono stati condannati rispettivamente a due anni e quattro mesi e a due anni di reclusione per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, occupazione abusiva e danneggiamento di immobile privato. Tutto era iniziato nel corso di un controllo, a seguito di una segnalazione, a Lido Tre Archi, di un’occupazione abusiva. La polizia aveva così accertato che ignoti avevano effettivamente scardinato la porta blindata e avevano bivaccato all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

