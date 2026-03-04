L’Al-Nassr ha ufficialmente smentito le voci che vedevano Cristiano Ronaldo partire per la Spagna, confermando che il giocatore si trova ancora a Riad. Ronaldo sta proseguendo gli allenamenti con la squadra saudita e non ha lasciato il paese. Tuttavia, si parla di un problema legato a un infortunio, che potrebbe influenzare la sua presenza nelle prossime partite.

Cristiano Ronaldo non è fuggito in Spagna dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran (e la conseguente guerra che ha coinvolto diversi Paesi del Medio Oriente), ma si trova ancora a Riad, dove continua ad allenarsi con l’Al Nassr. Dopo le voci che si sono diffuse ieri – martedì 3 marzo – sulla possibile fuga del campione portoghese in Spagna, non è arrivata nessuna smentita ufficiale da parte dell’Al Nassr, che ha però indirettamente lanciato un segnale pubblicando delle foto di Cristiano Ronaldo in palestra mentre si allena in Arabia Saudita. La questione era nata dopo che la stampa britannica aveva segnalato i movimenti del suo jet privato tracciati dal portale Flightradar24. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Al-Nassr smentisce: Cristiano Ronaldo non è fuggito in Spagna. Ma c’è il giallo infortunio

