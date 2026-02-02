Cristiano Ronaldo non scende in campo contro l'Al Riyadh. La stella portoghese ha deciso di non giocare, protestando contro il Pif e le decisioni prese dal club sull mercato. La scelta ha sorpreso tifosi e compagni, che aspettavano il suo apporto in campo.

La stella portoghese non prenderà parte alla prossima partita contro l'Al Riyadh per una protesta contro il Pif e la gestione del mercato dell'Al Nassr Cristiano Ronaldo non scenderà in campo nella sfida tra Al Nassr e Al Riyadh, valida per la ventesima giornata del campionato saudita. Alla base dell’assenza non ci sono problemi fisici né scelte tecniche, ma una presa di posizione chiara da parte del fuoriclasse portoghese, sempre più insoddisfatto della gestione del club e, in particolare, della totale immobilità sul mercato invernale. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese A Bola, CR7 avrebbe espresso forte malcontento nei confronti del Pif, il Fondo Pubblico di Investimento dell’Arabia Saudita che controlla l’Al Nassr e altri club di vertice del campionato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cristiano Ronaldo non gioca per protesta: polemica contro il Pif e l’Al Nassr sul mercato

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo nella partita di lunedì contro l'Al-Riyadh.

Cristiano Ronaldo non vuole scendere in campo lunedì.

