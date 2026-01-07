Giovedì collettivi sindacati e partiti in piazza per l' autonomia in Venezuela e per Trentini libero

Giovedì, collettivi, sindacati e partiti si sono riuniti in piazza per sostenere l’autonomia in Venezuela e Trentini Libero. L’evento si inserisce in un contesto internazionale complesso, segnato dall’attacco degli Stati Uniti nel gennaio 2023, che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. Un momento di riflessione sulle dinamiche di potere e sulle questioni di sovranità che coinvolgono diverse realtà nel mondo.

«Quanto accaduto nella notte del 3 gennaio, con l’attacco degli Stati Uniti di Trump al Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro, segna uno spartiacque e riporta il mondo intero a epoche lontane dove a regnare era la legge del più forte. Uno scenario già visto con l’attacco russo all’Ucraina, con. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

