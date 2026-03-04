Ladri in fuga si schiantano in auto e uccidono una famiglia | Viaggiavano a 150 all'ora senza patente

Una famiglia di tre persone ha perso la vita in un incidente sulla via Collatina dopo che ladri in fuga si sono schiantati con l’auto. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri stavano viaggiando a circa 150 all’ora senza patente e sono finiti contro un’altra vettura, causando la morte di padre, madre e figlio. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente.