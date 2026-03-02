Roma tragedia in via Collatina | ladri in fuga dalla polizia si schiantano contro un’auto morta un’intera famiglia

Una sera nel quartiere Quarticciolo, a Roma, una famiglia è stata uccisa quando i ladri in fuga dalla polizia si sono schiantati contro un’auto. L’incidente è avvenuto in via Collatina, coinvolgendo un’auto su cui viaggiava l’intera famiglia e un veicolo dei ladri. La visita del Papa alla parrocchia dell’Ascensione non ha più avuto la stessa risonanza, sostituita dal lutto.

Una serata che doveva restare nel ricordo del quartiere Quarticciolo per la visita pomeridiana di Papa Leone XIV alla parrocchia dell’Ascensione si è trasformata in un dramma che ha cancellato un’intera famiglia romana. Il bilancio è pesantissimo: tre vittime, padre 70enne, madre 64enne e figlio 42enne, e una caccia all’uomo ancora in corso nelle campagne della periferia est della Capitale, dopo che una banda di ladri ha travolto un’auto durante un inseguimento con la polizia. L’inseguimento e lo schianto. Tutto è iniziato intorno alle 21:30, poche ore dopo che i fedeli avevano festeggiato l’incontro con il Pontefice. Una Toyota Yaris con a bordo sei uomini non si è fermata all’alt della polizia, dando il via a una fuga a tutta velocità tra le strade del quartiere. 🔗 Leggi su Open.online

