L’addio al piccolo Domenico sulle note di ‘Guerriero’ di Marco Mengoni L’urlo della piazza | Giustizia nulla resti impunito

A Nola, la messa di commiato per il piccolo Domenico si conclude con un applauso e un coro di voci che cantano ‘Guerriero’ di Marco Mengoni. La piazza si riempie di persone che urlano “Giustizia, nulla resti impunito” mentre il feretro bianco esce dal Duomo, lasciando un silenzio pesante e un’atmosfera di dolore condiviso. La scena si svolge tra lacrime e speranza di verità.

Nola (Napoli) – Quando il feretro bianco scivola fuori dal Duomo, piccolo e leggero come un sogno, la città di Nola smette di respirare. Un secondo. Forse due. Poi arrivano le note. Io sono un guerriero veglio quando è notte Ti difenderò da incubi e tristezze Ti riparerò da inganni e maldicenze E ti abbraccerò per darti forza sempre. Marco Mengoni non immaginava che i versi di ‘Guerriero’ sarebbero diventati un giorno la colonna sonora di un lutto impossibile e assurdo. Che avrebbero accompagnato una bara bianca sulle spalle di un padre che cammina come se portasse il mondo intero, e non riesce a piangere. Piazza Duomo è stracolma. Piena di magliette bianche con quel faccino stampato sopra: due occhi grandi, un sorriso che non chiedeva niente al mondo, solo di starci dentro ancora un po’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

