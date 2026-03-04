Funerali Domenico il saluto al feretro sulle note di Mengoni

Durante i funerali di Domenico, il feretro è stato salutato con un lungo applauso mentre le note di Mengoni accompagnavano l’uscita. In piazza, centinaia di palloncini bianchi sono stati liberati in cielo. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione, coinvolgendo i presenti in un momento di raccoglimento collettivo. La scena ha richiamato l’attenzione di chi era presente.

All'uscita del feretro in piazza si è levato un lunghissimo applauso mentre un cielo sono stati fatti volare centinaia di palloncini bianchi. Per l'ultimo saluto al bimbo la folla ha intonato la canzone "Guerriero" di Marco Mengoni: un omaggio alla definizione "piccolo guerriero" che mamma Patrizia ha più volte usato per suo figlio, e che si è fatta anche tatuare su un polso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

