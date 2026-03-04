Durante i funerali di Domenico, il feretro è stato salutato con un lungo applauso mentre le note di Mengoni accompagnavano l’uscita. In piazza, centinaia di palloncini bianchi sono stati liberati in cielo. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione, coinvolgendo i presenti in un momento di raccoglimento collettivo. La scena ha richiamato l’attenzione di chi era presente.

All'uscita del feretro in piazza si è levato un lunghissimo applauso mentre un cielo sono stati fatti volare centinaia di palloncini bianchi. Per l'ultimo saluto al bimbo la folla ha intonato la canzone "Guerriero" di Marco Mengoni: un omaggio alla definizione "piccolo guerriero" che mamma Patrizia ha più volte usato per suo figlio, e che si è fatta anche tatuare su un polso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Funerali Domenico, il saluto al feretro sulle note di Mengoni

Valentino, i funerali a Roma sulle note di Mozart e l’ultimo saluto commosso all’imperatore della modaIl mondo della moda, e non solo ha celebrato i funerali di Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti di ogni tempo, nella Basilica di Santa...

Leggi anche: Funerali Valentino: il discorso di Giammetti in chiesa, Anne Hathaway commossa, i fiori di Claudia Schiffer, il feretro esce sulle note de "Il Nostro Concerto" di Bindi

Altri aggiornamenti su Funerali Domenico.

Temi più discussi: L’autopsia su Domenico: Il cuore non fu rovinato durante l’espianto. Oggi i funerali a Nola; Oggi l'addio a Domenico, attesa la premier Meloni; Oggi a Nola il funerale del piccolo Domenico; Caso Monaldi: a Nola i funerali del piccolo Domenico.

Domenico Caliendo, Meloni arriva al funerale al Duomo di Nola: i saluti e le strette di mano all'ingresso della chiesa VIDEOLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Duomo di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto qualche giorno fa all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo ... ilgazzettino.it

I funerali di Domenico Caliendo sulle note di «Guerriero». La mamma: «Non dimenticate mio figlio». Meloni alle esequie| VideoOggi è il giorno del dolore. Si terranno oggi pomeriggio alle 15, presso il Duomo di Nola, i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. ilmattino.it

I funerali del piccolo Domenico a Nola Ciao Domenico, ti vogliamo tutti bene Noi che amiamo Nola #CiVuoleCostanza facebook

#TG2000 - Oggi funerali piccolo #Domenico. Autopsia: all’espianto cuore era sano #4marzo #Napoli #Nola #Monaldi #cronaca #news #TV2000 @tg2000it @MinisteroSalute x.com