L’ultimo saluto a Domenico | il feretro esce sulle note di Guerriero

Il feretro di Domenico è stato portato fuori dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, accompagnato dalle note di Guerriero. Alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici e autorità, mentre un silenzio di rispetto ha avvolto tutta la sala. La scena si è svolta in un’atmosfera di grande commozione, con il corteo funebre che si è fermato all’uscita.

Un silenzio carico di dolore ha accompagnato l'uscita del feretro del piccolo Domenico dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, dove si sono celebrati i funerali alla presenza di familiari, amici e autorità. All'esterno della chiesa si è formato un lungo corteo per l'ultimo saluto al bambino. In testa la madre, visibilmente provata, con stretta al petto la foto del figlio, simbolo di un legame che neppure la morte può spezzare. Il momento più toccante si è consumato quando la bara ha lasciato la cattedrale accompagnata dalle note di "Guerriero" di Marco Mengoni, brano scelto dalla mamma per salutare il suo bambino. La donna, tra le lacrime, ha cantato alcuni passaggi della canzone dedicandoli al figlio, trasformando quel momento in un gesto di amore e ricordo. "È arrivato il momento di piangere Domenico. Poi ricominciamo a combattere per ottenere giustizia", ha detto Patrizia Mercolino, la mamma del bambino morto a due anni e mezzo dopo il trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasport