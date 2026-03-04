A Nola, davanti al Duomo di Santa Maria Assunta, si è radunata una folla per l'addio a Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. La madre del bambino ha dichiarato che “paghi solo chi ha sbagliato” durante il corteo funebre, mentre il feretro è stato portato in chiesa tra lacrime e applausi.

Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all’ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di Domenico e la scritta ‘Il nostro guerriero’. Il rito funebre sarà celebrato alle 15 di questo pomeriggio dal vescovo di Nola, Francesco Marino. Oltre 170 le testate giornalistiche accreditate, tra cui anche la Bild e l’agenzia di stampa turca Anadolu. Lungo l'applauso che ha salutato l'arrivo della bara. Il feretro bianco è stato sistemato davanti all’altare. Sopra la bara è stata poggiata la foto di Domenico, ritratto con il suo orsacchiotto di peluche preferito, la stessa immagine utilizzata nei manifesti funebri che tappezzano la città. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lacrime e applausi a Nola per l'addio a Domenico. La madre: "paghi solo chi ha sbagliato" (Video)

