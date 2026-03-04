Ieri mattina, nella parrocchia, si sono riunite molte persone per ricordare Jason, scomparso recentemente. Durante l’evento, sono stati distribuiti palloncini e sono state versate lacrime mentre si ricordava il suo sorriso e la sua presenza tra i familiari e gli amici. La famiglia ha chiesto aiuto per salvare altre vite, lasciando un messaggio di speranza e solidarietà.

Una chiesa piena, un silenzio che pesa e poi si scioglie in lacrime. Ieri mattina, nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Viserbella, Rimini ha dato l’ultimo saluto a Jason Gasperoni, il bimbo di tre anni morto il 28 febbraio dopo quasi due anni di lotta contro un rabdomiosarcoma alveolare metastatico, una forma rara e aggressiva di tumore dei tessuti molli che colpisce soprattutto i bambini. Accanto al piccolo feretro c’erano il papà Francesco Gasperoni, la mamma Laura Moretti, la sorellina Helena, i nonni, gli zii. E attorno a loro una comunità intera. "Abbiamo vissuto una cerimonia molto toccante, con una grande partecipazione e una vicinanza sincera da parte di tante persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lacrime e palloncini per Jason: "Il suo sorriso è nei cuori di tutti. Aiutateci a salvare altre vite"

Leggi anche: L’ultimo dono di una 63enne: dopo il decesso espiantati i suoi organi per salvare altre vite

Leggi anche: Amputato dopo l’incidente, il coraggio del pompiere Federico: “Voglio salvare altre vite”

Una raccolta di contenuti su Lacrime e palloncini per Jason Il suo...

Temi più discussi: Lacrime e palloncini per Jason: Il suo sorriso è nei cuori di tutti. Aiutateci a salvare altre vite; Sestu, lacrime e palloncini bianchi per l’addio straziante a Lorenzo: Vola in alto e gioca tra le nuvole; Palloncini bianchi e blu per l’ultimo saluto a Gabriele; Vernio dice addio alla piccola Nadia. Folla in silenzio, lacrime e palloncini.

Lacrime e palloncini per Jason: Il suo sorriso è nei cuori di tutti. Aiutateci a salvare altre viteCommozione al funerale del bambino riminese morto a 3 anni a causa di un tumore delle ossa. I genitori lanciano una raccolta fondi per sostenere la ricerca: Una speranza per i piccoli pazienti. ilrestodelcarlino.it

Vernio dice addio alla piccola Nadia. Folla in silenzio, lacrime e pallonciniAl funerale oltre ad autorità e cittadini hanno partecipato anche i compagni e le maestre dell’asilo di Luicciana ... msn.com

Lacrime e abbracci: finalmente in Italia i 200 ragazzi bloccati a Dubai. Fra loro i ragazzi del Maffei di Riva del Garda Giada Veronesi, Emma Prandi e Martino Loncrini con la professoressa Maria Chiara Betta. LE FOTO. facebook

Iran, il corteo funebre straziante per le scolare uccise a Minab: musica e lacrime x.com