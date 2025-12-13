Amputato dopo l’incidente il coraggio del pompiere Federico | Voglio salvare altre vite

Federico Sandrolini, pompiere di Sasso Marconi, ha affrontato un grave incidente che gli ha portato l’amputazione di una gamba. Nonostante le sfide, il suo spirito rimane forte: il suo obiettivo è continuare a salvare vite e dimostrare che il coraggio non si arrende. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione.

Vergato (Bologna), 13 dicembre 2025 - “Il pompiere paura non ne ha”. Quante volte si è sentita questa frase? Un modo di dire più che mai vero se si pensa a Federico Sandrolini, ’Vargas’, il 49enne di Sasso Marconi che, fino a pochi mesi fa, era in forza al distaccamento dei vigili del fuoco di Vergato prima che un incidente non gli stravolgesse la vita. Un amante del lavoro, molto conosciuto in tutta la vallata anche per essere organizzatore di eventi benefici, oltre che per essere stato volontario della Pubblica di Sasso. Federico, un vero amante della vita. Un amante della natura, appassionato di passeggiate all’aria aperta, sempre in cerca di funghi. Ilrestodelcarlino.it Amputato dopo l’incidente, il coraggio del pompiere Federico: “Voglio salvare altre vite” - Il 49enne Sandrolini ha perso una gamba a causa di uno schianto in moto. ilrestodelcarlino.it

