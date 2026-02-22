La mamma del piccolo Domenico | Chi ha sbagliato paghi e chieda perdono Tutti sapevano ma nessuno parlava

Patrizia, madre di Domenico, denuncia che l’errore nel trapianto di cuore ha causato la morte del bambino. La donna afferma che tutti sapevano del problema ma non hanno parlato e ora chiedono giustizia. La vicenda si è sviluppata dopo che il cuore danneggiato è stato impiantato, portando alla tragica fine del piccolo. La donna insiste: chi ha sbagliato deve assumersi le proprie responsabilità. La famiglia aspetta risposte chiare e concrete.

«Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a Domenico. E’ arrivato il momento della verità. Adesso, veramente, basta": a chiederlo è Patrizia, la mamma del piccolo Domenico morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli, in un’intervista a Repubblica. «Non attribuirò colpe finchè non conoscerò la verità. Ma qualcuno dovrà pagare», ha affermato Patrizia. Prima di essere operato, ha ricordato la donna, Domenico «era un bambino pieno di vita. Aveva davvero tanta voglia di vivere. Ho tanti ricordi, ma ora c'è un altro modo per ricordarlo». La famiglia intende infatti costituire una fondazione «per ricordare lui e aiutare altri bambini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

«Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a Domenico». Il dolore di mamma Patrizia, che chiede verità sul cuore bruciatoPatrizia Mercolino chiede giustizia dopo la morte di suo figlio Domenico, causata da un cuore trapiantato difettoso all’Ospedale Monaldi di Napoli.

"Io, mamma di una bimba trapiantata, sconvolta per il piccolo Domenico. Ma basta cattiverie da chi non conosce questo mondo”Una madre afferma che le cattiverie provenienti da chi ignora il mondo dei trapianti feriscono profondamente.

